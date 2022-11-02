МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Иран ожидает в декабре подписания договоров с "Газпромом" по соглашениям на 40 миллиардов долларов, сообщил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. России и Иран подписали соглашения о сотрудничестве

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.

"Около 6,5 миллиардов долларов, относящихся к соглашению с российским "Газпромом", обрели форму договора. Надеемся, что остальные соглашения – на сумму 40 миллиардов долларов – будут преобразованы в договор в следующем месяце. Сейчас проходят переговоры по ним", – приводит слова Сафари агентство ISNA.

Вице-премьер РФ Александр Новак накануне по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран заявил, что своповые поставки нефтепродуктов уже начаты и стороны договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Он также выразил надежду на подписание "Газпромом" и Ираном соглашений о конкретных проектах в нефтегазе к концу ноября. Сейчас, по его словам, идет разработка технико-экономических параметров.