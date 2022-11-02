Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах
Мировые цены на нефть в среду днем колеблются около уровней предыдущего закрытия
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем колеблются около уровней предыдущего закрытия на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,17%, до 94,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 88,53 доллара. Минутами ранее эти цены снижались.
Заметный утренний рост стоимости нефти сменился околонулевой динамикой — на ряде факторов.
"Нефть торгуется вблизи верхней границы своего диапазона, но отсутствие ясности в отношении краткосрочного направления продолжает удерживать рынок в основном диапазоне", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
По его словам, инвесторы "разрываются" между перспективой роста спроса со стороны Китая после снятия антиковидных ограничений и опасениями, что глобальная экономическая активность продолжит ослабевать в ближайшие месяцы.
https://1prime.ru/oil/20221102/838686430.html
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