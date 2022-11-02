МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Венесуэлы в октябре упал до четвертого самого низкого уровня в этом году на фоне сокращения добычи. Об этом стало известно из данных отслеживания танкерных перевозок и документов государственной нефтяной компании PDVSA. Эксперт рассказал, к чему приведет импорт венесуэльской нефти в США

Объемы производства и экспорта нефти в Венесуэле в этом году колеблются из-за перебоев, нехватки долгосрочных инвестиций и сокращения пула партнеров, желающих сотрудничать со страной, находящейся под санкциями США.

По данным PDVSA и Refinitiv Eikon, в прошлом месяце из Венесуэлы было отправлено 25 танкеров, перевозивших в среднем 533 968 баррелей нефти и нефтепродуктов в день.

Экспорт упал на 25% по сравнению с сентябрем и на 23% — по сравнению с октябрем 2021 года, согласно данным.

Венесуэла сообщила ОПЕК о сокращении добычи нефти в сентябре на 57 000 баррелей в день, до 666 000 баррелей в день. Это второй самый низкий показатель за этот год. В прошлом году PDVSA сообщила о росте производства нефти до 1 млн баррелей в день, однако добыча держалась на этом уровне недолго.

Между тем запасы нефти наиболее востребованных экспортных сортов сократились. По данным PDVSA, объем запасов нефти флагманского сорта Merey 16 к концу октября упал ниже 1 млн баррелей. При этом в компании сообщили о перепроизводстве разбавленной сырой нефти, пользующейся меньшим спросом.

Большая часть танкеров с венесуэльской нефтью направлялась в Азию, в основном в Малайзию и Китай, через региональные транспортные узлы.