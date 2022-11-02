МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти странами ОПЕК в октябре сократилась впервые с июня вследствие уменьшения экспорта из стран Африки, а также снижения добычи некоторыми странами Персидского залива. Ранее ОПЕК+ приняла решение о сокращении совокупной добычи. Генсек ОПЕК назвал условие для новых энергетических кризисов

Согласно представленным в среду результатам опроса, проведенного Reuters, в октябре совокупная добыча ОПЕК составила 29,71 млн баррелей нефти в день, что на 20 000 баррелей в день ниже уровня сентября. В сентябре темпы добычи оказались максимальными с апреля 2020 года.

В течение большей части текущего года страны ОПЕК+ наращивали добычу с целью нивелировать ее сокращение, произведенное в 2020 году.

В октябре мировые цены на нефть снижались на опасениях относительно рецессии мировой экономики, и альянс вновь начал сокращать добычу, а позднее принял решение о более масштабном уменьшении производства в ноябре.

В октябре ОПЕК+ решили снизить добычу на 100 000 баррелей в день по сравнению с целевым уровнем, причем 10 стран ОПЕК в совокупности должны были уменьшить добычу на 64 000 баррелей в день.

Согласно опросу, добыча нефти ОПЕК в октябре снизилась лишь на 20 000 баррелей в день, однако она все еще сильно не дотягивает до целевого уровня из-за снижения добывающих мощностей в некоторых странах-участницах. В ОПЕК прогнозируют долгосрочный рост спроса на нефть

В октябре добыча нефти в 10 странах ОПЕК, на которые распространяются квоты, оказалась на 1,36 млн баррелей в день ниже целевого уровня, тогда как в сентябре этот показатель составлял 1,32 млн баррелей в день.

Наиболее заметное снижение добычи в октябре пришлось на Анголу и Нигерию и привело к сокращению экспорта, говорится в опросе. Нигерия до сих пор экспортирует меньше обычного, даже несмотря на восстановление работы одного из ключевых экспортных терминалов Forcados.

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Кувейт немного сократили добычу в соответствии с новыми квотами. Саудовская Аравия сохранила производство нефти почти на прежнем уровне: добыча в королевстве оказалась немногим ниже целевого уровня.

Между тем добыча в Ираке выросла на 50 000 баррелей в день, согласно опросу.