МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. США сами отдали контроль над нефтяным рынком, в том числе над добывающими мощностями и стоимостью углеводородов, в руки Саудовской Аравии и России, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Арабские страны поддержали политику ОПЕК+ по энергорынкам

"Мы вывели из строя сотни и сотни нефтяных вышек и передали добывающие мощности и контроль над ценами саудитам и России, что было не очень умным шагом", — сказал эксперт.

Макдональд считает, что добыча США порядка 16 миллионов баррелей "черного золота" сохранила бы контроль за рынком. Россия и Саудовская Аравия лишились бы возможности сократить производство нефти.

В начале октября страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демократической партии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.