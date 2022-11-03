МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на 1-1,5% на фоне повышения учетных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банком Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Фьючерсы на нефть снижаются на фоне решения ФРС

По состоянию на 18.32 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,05%, до 95,15 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,58%, до 88,58 доллара.

Инвесторы оценивают вероятность возникновения глобальной экономической рецессии после того, как в среду ФРС США повысила учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор также подтвердил намерение продолжать повышение.

Кроме того, рынки реагируют на действия Банка Англии. На заседании в четверг регулятор повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Также Банк Англии заявил, что экономика Великобритании входит в рецессию, и оценил снижение ВВП в третьем квартале в 0,5%.

"Продажа более широких рисковых активов, вызванная действиями ФРС, безусловно, ограничила аппетит к нефти", — сказала порталу MarketWatch аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), также отметив, что "черное золото" вряд ли подорожает сильнее 90 долларов за баррель, так как "перспективы начала рецессии вызывают опасения у инвесторов".