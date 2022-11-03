МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Министерство энергетики США распределило контракты на закупку 15 миллионов баррелей сырой нефти из стратегического резерва (SPR) страны в рамках борьбы с высокими ценами на топливо, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства. СМИ: Сунак планирует ужесточить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Согласно его данным, в общей сложности контракты были присуждены шести компаниям, причем крупнейшими покупателями нефти из SPR стали американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp. Также среди покупателей Equinor, Macquarie, Phillips и Shell.

Всего, как указали в минэнерго США, заявки подали 12 компаний. Отгрузка нефти будет осуществляться с трех площадок в период с 1 по 31 декабря текущего года.

Распределение контрактов произошло в рамках объявленного властями США в марте плана по реализации сырой нефти из стратегического резерва, призванного снизить цены на топливо и устранить перебои в его поставках.

В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США против такой меры.