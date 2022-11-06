МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Благодаря резко взлетевшим вверх ценам на энергоносители после начала конфликта вокруг Украины американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет обозреватель Financial Times Майлс МакКормик. "Крепость Россия". Названа главная причина провала антироссийских санкций

Согласно анализу отчетов о доходах и оценок, который был проведен S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года, совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов.

По словам МакКормика, этот показатель, в который входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.

Журналист объяснил, что нефтепроизводители США нагрели руки на резком росте цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала спецоперации достигала 140 долларов за баррель. Однако, как упоминается в материале, в самом Вашингтоне не порадовались этой внезапной прибыли: президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и даже пригрозил им повышением налогов. Аналогичная ситуация произошла и в Европе, где правительства ввели законы о налогообложении прибыли с продаж энергоносителей в период кризиса.

Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.