МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем в целом стабильны, следует из данных торгов. "Нагрели руки". Нефтяные компании США заработали рекордные суммы на кризисе

По состоянию на 14.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет всего на 0,07%, до 98,64 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на не менее символические 0,01%, до 92,62 доллара.

Утром цена нефти снижалась. Трейдеры продолжают опасаться глобальной рецессии после того, как Китай сообщил о неожиданном снижении экспорта и импорта в октябре в годовом выражении: на 0,3% и 0,7% соответственно. Аналитики ожидали роста на 4,3% и 0,1%. А рецессия чревата значительным спадом на сырье в мире.

Кроме того, ситуацию на рынке нефти могут в дальнейшем определять новости о том, насколько китайские власти будут снижать ковидные ограничения.

С другой стороны, компенсирующим фактором могут служить факторы со стороны предложения. Так, с ноября альянс ОПЕК+ решил сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. А с 5 декабря вступают в силу принятые ранее санкции ЕС, предполагающие ограничения на импорт российской нефти.