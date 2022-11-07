Цены на нефть мало меняются под влиянием внешних факторов
Цены на нефть Brent растут на символические 0,07 процента на противоречивых факторах
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем в целом стабильны, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет всего на 0,07%, до 98,64 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на не менее символические 0,01%, до 92,62 доллара.
Утром цена нефти снижалась. Трейдеры продолжают опасаться глобальной рецессии после того, как Китай сообщил о неожиданном снижении экспорта и импорта в октябре в годовом выражении: на 0,3% и 0,7% соответственно. Аналитики ожидали роста на 4,3% и 0,1%. А рецессия чревата значительным спадом на сырье в мире.
Кроме того, ситуацию на рынке нефти могут в дальнейшем определять новости о том, насколько китайские власти будут снижать ковидные ограничения.
С другой стороны, компенсирующим фактором могут служить факторы со стороны предложения. Так, с ноября альянс ОПЕК+ решил сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. А с 5 декабря вступают в силу принятые ранее санкции ЕС, предполагающие ограничения на импорт российской нефти.
https://1prime.ru/oil/20221107/838732001.html
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