МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Нефтяные компании не используют 9 тысяч одобренных разрешений на бурение в США, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. "Нагрели руки". Нефтяные компании США заработали рекордные суммы на кризисе

"У нефтяных компаний не сокращаются возможности, чтобы производить больше нефти в Соединенных Штатах. Они сидят на девяти тысячах неиспользуемых разрешениях на бурение, которые были одобрены", — заявила она.

"Вместо того, чтобы использовать рекордную прибыль, набивая карманы акционеров, этим компаниям необходимо ускорить производство и снизить цены на топливо", — добавила Жан-Пьер.

В преддверии выборов в конгресс президент США Джо Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов – высокие цены на бензин, ответственность за которые глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.

Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении цен на топливо, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.