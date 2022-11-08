Нефть дешевеет - инвесторы потеряли надежду на ослабление ковидных ограничений в Китае
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снижаются, поскольку надежды инвесторов на ослабление коронавирусных ограничений в Китае пропали, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 7.41 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,29%, до 97,64 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 91,46 доллара.
Во вторник оптимизм нефтяных инвесторов по поводу снятия коронавирусных ограничений в Китае ослаб, поскольку на выходных местные власти заявили о намерениях продолжать политику "нулевого ковида".
"Нефтяные рынки вчера оказались в некотором замешательстве, так как "бычьи" настроения, связанные с возможным возобновлением работы в Китае, зашли в тупик", — сказал агентству Блумберг управляющий директор брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).
Тем не менее, по словам эксперта, фундаментальные факторы по-прежнему указывают на возможное ралли. К таким факторам аналитик отнес сокращение добычи ОПЕК+ и надвигающиеся санкции по отношению к нефти из РФ, которые могут вернуть стоимость нефти марки Brent выше 100 долларов за баррель.
https://1prime.ru/oil/20221108/838739864.html
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