АЛМА-АТА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" поручение построить на западе республики крупное нефтехранилище и привел в пример опыт Китая в данной сфере. Финляндия в августе значительно увеличила экспорт в Казахстан

"Актуальный вопрос — наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай", — сказал он во вторник на встрече с общественностью Атырауской области республики.

По мнению Токаева, в Китае "построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении трех-четырех месяцев".

"Поручаю компании "Казмунайгаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ", — заявил он.