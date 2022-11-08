МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году до 99,82 миллиона баррелей в сутки, но понизило в 2023 году до 100,98 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Относительно 2021 года спрос в текущем году увеличится на 2,26 миллиона баррелей в сутки.

Ранее, в октябре, минэнерго прогнозировало, что в 2022 году спрос на нефть составит 99,55 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2023 году ожидался рост спроса до 101,03 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, минэнерго повысило прогноз в 2022 году на 270 тысяч баррелей в сутки, и понизило — на 50 тысяч баррелей в сутки — в 2023 году.