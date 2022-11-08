Минэнерго США повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2022 году
США повысили прогноз спроса на нефть в мире в 2022 году до 99,82 миллиона баррелей в сутки
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году до 99,82 миллиона баррелей в сутки, но понизило в 2023 году до 100,98 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Относительно 2021 года спрос в текущем году увеличится на 2,26 миллиона баррелей в сутки.
Ранее, в октябре, минэнерго прогнозировало, что в 2022 году спрос на нефть составит 99,55 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2023 году ожидался рост спроса до 101,03 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, минэнерго повысило прогноз в 2022 году на 270 тысяч баррелей в сутки, и понизило — на 50 тысяч баррелей в сутки — в 2023 году.
https://1prime.ru/oil/20221108/838752551.html
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