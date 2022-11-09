БЕРЛИН, 9 ноя — ПРАЙМ. Первый нефтяной танкер из польского Гданьска прибыл в порт немецкого города Шведт, далее нефть будет закачана в хранилище НПЗ, который планируется отключить от поставок по трубопроводу "Дружба", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на министерство экономики ФРГ. ЕС усилит давление на Германию для введения потолка цен на газ

"Это важный шаг для обеспечения безопасности поставок в Шведт. Поставки через Гданьск теперь возможны, но объемы необходимо еще увеличить", — сказал изданию парламентский статс-секретарь Минэкономики ФРГ Михаэль Кельнер, комментируя прибытие танкера из Гданьска. В статье указывается, что нефть "европейская", подробнее не уточняется.

НПЗ в Шведте в настоящее время снабжается почти исключительно нефтью из России по трубопроводу "Дружба". Однако 31 декабря поставки должны прекратиться из-за санкций против России, поэтому ФРГ ищет альтернативу русской нефти, пишет Handelsblatt.

Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.