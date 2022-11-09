В Германию поставили нефть через Польшу по маршруту, альтернативному российскому
БЕРЛИН, 9 ноя — ПРАЙМ. Первый нефтяной танкер из польского Гданьска прибыл в порт немецкого города Шведт, далее нефть будет закачана в хранилище НПЗ, который планируется отключить от поставок по трубопроводу "Дружба", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на министерство экономики ФРГ.
"Это важный шаг для обеспечения безопасности поставок в Шведт. Поставки через Гданьск теперь возможны, но объемы необходимо еще увеличить", — сказал изданию парламентский статс-секретарь Минэкономики ФРГ Михаэль Кельнер, комментируя прибытие танкера из Гданьска. В статье указывается, что нефть "европейская", подробнее не уточняется.
НПЗ в Шведте в настоящее время снабжается почти исключительно нефтью из России по трубопроводу "Дружба". Однако 31 декабря поставки должны прекратиться из-за санкций против России, поэтому ФРГ ищет альтернативу русской нефти, пишет Handelsblatt.
Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.
https://1prime.ru/oil/20221109/838766239.html