МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение, падают примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на статистику по запасам этого вида сырья в США. Рубль ослаб по итогам торгов среды

По состоянию на 19.38 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,8%, до 93,64 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,09%, до 87,05 доллара. До публикации статистики обе марки снижались более медленными темпами, Brent торговалась на уровне около 93,8 доллара за баррель, WTI — около 87,4 доллара.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли сразу на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 440,8 миллиона баррелей, достигнув максимума с июля 2021 года. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,36 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, до 396,2 миллиона. Показатель упал на 33% с января и находится на минимуме с апреля 1984 года. Запасы бензина, в свою очередь, снизились до минимума с ноября 2014 года — до 205,7 миллиона баррелей.

Помимо этого, рынки обрабатывают ноябрьский краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Так, минэнерго во вторник повысило прогноз средней добычи нефти в стране до конца года до 11,83 миллиона баррелей, а на следующий год понизило до 12,31 миллиона баррелей в день.