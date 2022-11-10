Глава минэнерго Казахстана: один из выносных причалов КТК заработает через несколько дней
АСТАНА, 10 ноя — ПРАЙМ. Одно из находившихся на ремонте выносных причальных устройств (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может вернуться в эксплуатацию после ремонта в течение пары дней, если в районе черноморского терминала консорциума не испортится погода, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.
"В течение пары дней, если не будет штормового предупреждения, второй ВПУ заходит в действие", — сказал Акчулаков в четверг журналистам в кулуарах парламента Казахстана, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, после завершения ремонта на ВПУ-2 аналогичные работы начнутся на ВПУ-3.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://1prime.ru/oil/20221110/838768837.html