АСТАНА, 10 ноя — ПРАЙМ. Одно из находившихся на ремонте выносных причальных устройств (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может вернуться в эксплуатацию после ремонта в течение пары дней, если в районе черноморского терминала консорциума не испортится погода, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. В Казахстане рассказали о планах по поставкам нефти в 2023 году

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

"В течение пары дней, если не будет штормового предупреждения, второй ВПУ заходит в действие", — сказал Акчулаков в четверг журналистам в кулуарах парламента Казахстана, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, после завершения ремонта на ВПУ-2 аналогичные работы начнутся на ВПУ-3.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.