МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, котировки реагируют на статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Цены на нефть слабо колеблются на разнонаправленных факторах

По состоянию на 19.38 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,31%, до 93,86 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 86,89 доллара.

Ранее в четверг минтруд США опубликовал данные по годовой инфляции в стране. Стало известно, что потребительские цены по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали замедление лишь до 8%. Инфляция в США находится на минимуме с января нынешнего года.

До публикации статистики по инфляции на нефтяные котировки оказывала влияние коронавирусная политика КНР. Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, что может означать новые ужесточения карантина в случае новых вспышек ковида.

"Цены на нефть стряхнули с себя негатив Китая на фоне замедления инфляции", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).