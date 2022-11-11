МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Международное ценовое агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на базе портов в России, поскольку прежняя в Европе стала нерелевантной в свете предстоящего 5 декабря вступления в силу эмбарго ЕС, следует из отчета агентства, с которым ознакомилось РИА Новости. Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США

Покупатели российской нефти в Европе стали отказываться от традиционных поставок Urals, пишет агентство.

"Сокращение поставок Urals в страны ЕС и снижение торговой активности на традиционных базисах оценки сопровождаются ростом ликвидности торгов спотовыми партиями в российских портах отгрузки (Приморск, Усть-Луга и Новороссийск)… В конце июля Argus приступил к тестовой оценке стоимости Urals на базисах поставки fob Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, а в начале октября после консультаций с участниками рынка котировки на этих базисах были запущены официально", — говорится в документе.

"Стало очевидно, что котировки Urals в европейских портах назначения не в полной мере отражают справедливую стоимость сырья", — добавляют в Argus. Bloomberg назвало потолок цен на нефть из России признаком слабости Запада

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем утверждения эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Россия заявила, что не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.