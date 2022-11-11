МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индия не будет поддерживать ограничение цен на российскую нефть, хотя и чувствует давление США по этому поводу, считает индийский профессор, экс-декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели), Анурадха Ченой. ОПЕК+ сохранит осторожность в вопросе изменения добычи нефти

Ранее глава минфина США Джанет Йеллен, совершающая визит в Индию, призвала страну поддержать ограничение цен на нефть из России.

"Мне кажется, ОПЕК не поддержит эту идею. И Индия не поддержит. Мне кажется, сигналы от индийского правительства заключаются в том, что идея по ограничению цены нефти для России не будет принята", — заявила Ченой в ходе круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня".

Она отметила, что США являются крупнейшей рыночной экономикой и одновременно они же призывают ограничивать цену.

"Разве это рыночный механизм? Нельзя таким образом контролировать рынок, это нечестно и это никому не пойдет на пользу. Страны ОПЕК+ поддержат эту позицию (что нельзя ограничивать цену, — ред.), но конечно же, давление есть и оно чувствуется", — считает индийский эксперт.

Ченой отметила также, что "несмотря на все сложности, российско-индийские отношения выдерживают все испытания". Еврокомиссия снизила прогноз по цене нефти Brent на 2022 год

"Сейчас Индия ввозит много нефти. Почти что в 20 раз вырос импорт (из России в Индию) нефти, Россия стала крупнейшим поставщиком в Индию, опередив Ирак и Саудовскую Аравию. Индия получает выгодную цену, это конечно хорошо", — отметил она.

Среди сложностей в этой сфере, которую видят в Индии, эксперт отметила тот факт, что торговый баланс между Индией и Россией сейчас сильно вырос в пользу России. Кроме того, есть сложности в расчетах между двумя странами, в том числе в национальных валютах.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.