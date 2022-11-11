МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 2%, рынки реагируют на ослабление коронавирусных ограничений в Китае, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Нефть подорожала на ослаблении антиковидных мер в Китае

По состоянию на 21.04 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,96% — до 95,51 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,29%, до 88,45 доллара.

Тем не менее, с начала недели цены на нефть могут показать снижение примерно на 3-4%, так как рынки были обеспокоены политикой "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, и жесткие карантинные меры ограничивают спрос на "черное золото".

СМИ в последнее время неоднократно писали, что КНР ослабит коронавирусные ограничения, однако эти сообщения не подтверждались. Лишь в эту пятницу Китай все же ввел частичные послабления. Так, КНР отменяет механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусом. Другие послабления касаются ПЦР-тестов для посадки на рейс в Китай и сокращения периода карантина для въезжающих из-за границы.

Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski), которого цитирует портал MarketWatch, считает, что главным фактором роста цены на нефть являются "новости о том, что Китай начинает потенциально отступать от своей политики "нулевого ковида" и ослабляет ряд ограничений на поездки и другие виды деятельности".

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 ноября их число выросло на девять — до 622 агрегатов.