МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Нефтяной конфликт, который разгорелся вокруг Саудовской Аравии, еще больше подтвердил готовность многих стран противостоять США, пишут обозреватели Bloomberg Фиона Макдональд, Судхи Ранджан и Энтони Ди Паола. "Агрессивная реакция". Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

В материале говорится, что "ситуация с нефтью показала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние".

"Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота", — подчеркнули обозреватели.

Bloomberg отмечает, что это решение сократить добычу означает, что в ОПЕК+ "у руля" стоят Россия и Саудовская Аравия.

"Это "ответный удар" незападных стран высокомерной политике Вашингтона", считает агентство. "Рекордное повышение". Инфляция в Германии достигла своего пика

"Внешняя политика США, в основе которой лежит идея превосходства демократий над недемократиями, все более сужает круг возможностей администрации Байдена для поиска новых путей сотрудничества", — подытожили обозреватели.

В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны США, которые хотели добиться от королевства увеличения добычи, чтобы помочь Евросоюзу снизить потребление нефти из России на фоне ее противостояния с Западом.