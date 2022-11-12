МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Механизм потолка цен на российскую нефть сложен, и потому маловероятно, что страны-покупатели сырья из России смогут достичь консенсуса, прокомментировал управляющий партнер Kept Антон Усов. Bloomberg назвало потолок цен на нефть из России признаком слабости Запада

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Рейтер в пятницу, что Штаты не против, чтобы Индия закупала нефть РФ по стоимости выше ценового потолка, если при этом страна не будет задействовать для этого услуги западных компаний.

"Это сложно администрируемый механизм, найти консенсус участников по нему маловероятно. Поэтому страны, которые будут настаивать на его администрировании, возложат это на находящихся в их юрисдикции субъектов экономической деятельности и будут стараться запустить процесс", — прокомментировал данные заявления собеседник агентства.

Вместе с тем эксперт полагает, что после запуска лимита цен отменить его будет затруднительно по аналогии с другими санкционными ограничениями.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем утверждения эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Россия заявила, что не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.