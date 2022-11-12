ДОХА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ирак стремится поддерживать стабильные цены на нефть на уровне не выше 100 долларов за баррель, заявил в субботу журналистам премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Ирак разработал пятилетний план по наращиванию нефтегазовых резервов

"Ирак заинтересован в стабильности цен на энергоносители, мы не хотим, чтобы цены выросли выше 100 долларов и в то же время, чтобы они упали до уровня, способного повлиять на спрос и предложение", — приводит его слова портал Shafaq news.

По словам ас-Судани, Ирак как член ОПЕК проведет переговоры с другими представителями этой организации, чтобы пересмотреть и увеличить свою квоту на добычу в рамках сделки ОПЕК+.

На заседании 5 октября ОПЕК+ приняла решение сократить квоты на добычу нефти на два миллиона баррелей в день с ноября. Однако из-за того, что многие страны не достигают разрешенных им квот, ожидается, что фактическое снижение добычи в ноябре по сравнению с октябрем составит 1-1,1 миллиона баррелей в день.