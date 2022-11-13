ДОХА, 13 ноя — ПРАЙМ. Недавние разногласия по поводу нефтедобычи не повлияют на американо-саудовские отношения, и они станут крепче, заявил Bloomberg TV государственный министр Саудовской Аравии по иностранным делам и климату Адель аль-Джубейр. NYT раскрыл подробности срыва "секретной" сделки США и Саудовской Аравии

"Это очень прочные отношения. У нас были взлеты и падения, но мы всегда движемся к более крепким, глубоким и прочным отношениям. Недавние разногласия не повлияют на отношения с США, они станут крепче", — отметил он.

"Мы продолжим работать над тем, что отвечает нашим интересам. У королевства и США много совпадений интересов", — сказал аль-Джубейр.

Аль-Джубейр также сообщил, что встретится с посланником США по климату Джоном Керри в Шарм-эш-Шейхе, где проходит COP27.

Разногласия между Саудовской Аравией и США возникли на фоне решения стран-участниц сделки ОПЕК+ с ноября увеличить нефтедобычу на два миллиона баррелей в день, несмотря на американские призывы подождать с этим решением или отказаться от него в связи с желанием ограничить поставки нефти из России. Альянс ОПЕК+ снова собирается встретиться 4 декабря, чтобы решить, следует ли снова сократить добычу, сохранить ее на прежнем уровне или изменить курс и начать добывать больше.