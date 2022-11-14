МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки, сообщило министерство. Агентство Argus запустило новую систему оценки цены нефти Urals

Международное ценовое агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на базисе fob в портах России, следует из отчета агентства, с которым ранее ознакомилось РИА Новости. Прежняя в Европе стала нерелевантной в свете предстоящего 5 декабря вступления в силу эмбарго ЕС.

Минфин РФ на данный момент при расчете экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) применяет котировку агентства Argus на базисе поставки cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье (в общих чертах, это цена, в которую включены расходы на транспортировку, в том числе страхование и фрахт, оплаченные продавцом, в отличие от fob, когда платит покупатель). В министерстве журналистам сообщили, что котировка cif существует и продолжает публиковаться агенством Argus.

"В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено. Минфин совместно с Минэнерго, МЭР и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок", — сообщили в пресс-службе Минфина.

Министерство подчеркнуло, что приоритет для него в будущей работе — сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.