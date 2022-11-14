МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия. Bloomberg назвало потолок цен на нефть из России признаком слабости Запада

"Мы видим, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти", — сказала Йеллен, слова которой приводит агентство Рейтер.

Отмечается, что, по словам Йеллен, закупки Китаем российской нефти "полностью согласуются" с планами Запада сохранить российскую нефть на мировом рынке.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.