МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае. Цены на нефть выросли на фоне смягчения коронавирусной политики Китая

По состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 96,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 89,16 доллара.

По словам официальных лиц, которые приводит агентство Блумберг, некоторое смягчение Китаем ограничений для борьбы с COVID-19 означает, что города сократили массовое тестирование людей на вирус и выпустили их из карантинных изоляторов в соответствии с объявленными на прошлой неделе новыми правилами, которые подлежат дальнейшим постепенным изменениям.

Инвесторы с оптимизмом восприняли такие новости, поскольку появилась надежда на восстановление темпов роста экономики страны.

Позднее в понедельник трейдеры будут ждать публикацию доклада ОПЕК, а во вторник ожидается доклад Международного энергетического агентства.