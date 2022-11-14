Мировые цены на нефть повышаются после ослабления коронавирусных мер в Китае
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.
По состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 96,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 89,16 доллара.
По словам официальных лиц, которые приводит агентство Блумберг, некоторое смягчение Китаем ограничений для борьбы с COVID-19 означает, что города сократили массовое тестирование людей на вирус и выпустили их из карантинных изоляторов в соответствии с объявленными на прошлой неделе новыми правилами, которые подлежат дальнейшим постепенным изменениям.
Инвесторы с оптимизмом восприняли такие новости, поскольку появилась надежда на восстановление темпов роста экономики страны.
Позднее в понедельник трейдеры будут ждать публикацию доклада ОПЕК, а во вторник ожидается доклад Международного энергетического агентства.
https://1prime.ru/oil/20221114/838809889.html
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