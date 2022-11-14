МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз готов попытаться лимитировать цены на российскую нефть, однако уровень ограничения пока не определил, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В США объяснили выгоду введения потолка цен на нефть для Китая и Индии

"ЕС "готов" к попытке установить потолок цены", — передает ее слова агентство Bloomberg.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС обладает "необходимым набором инструментов" для этого. При этом уровень цены на российское "черное золото" еще не был определен, подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз и страны "Большой семерки" с лета обсуждают возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего для сокращения нефтегазовых доходов бюджета России в рамках санкций. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.