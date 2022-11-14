МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем опускаются, свидетельствуют данные торгов. Удорожание доллара к мировым валютам сдерживает спрос на сырье. Евросоюз попытается ввести потолок цен на российскую нефть

По состоянию на 13.59 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59% — до 95,42 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 88,28 доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,81%, до 107,16 пункта.

Удорожание доллара традиционно сдерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.

Рынки также ждут публикации позднее в ходе торгов ежемесячного доклада ОПЕК. В документе организация обновит прогнозы по спросу и предложению и даст оценку ситуации на нефтяном рынке.