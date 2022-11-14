МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском докладе организации. Евросоюз попытается ввести потолок цен на российскую нефть

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть и на следующий год — и также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Организация объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.

Организация в прошлом, октябрьском, докладе также понижала прогноз роста мирового спроса на нефть: на 0,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 0,4 миллиона — в 2023 году.