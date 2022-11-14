МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тысяч баррелей в сутки — до 29,49 миллиона баррелей в сутки, добывая при этом на 1,584 миллиона баррелей в сутки меньше, чем было разрешено сделкой ОПЕК+, следует из данных ежемесячного доклада организации. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в октябре 2022 года составил в среднем 29,49 миллиона баррелей в сутки, что на 210 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии и Ираке, а снизилась — в Саудовской Аравии и Анголе", — говорится в докладе.

При этом 10 стран ОПЕК, у которых есть обязательства по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+, в октябре должны были вернуться к уровням августа и производить в сумме 26,689 миллиона баррелей в сутки. Однако они добывали на 1,584 миллиона баррелей в сутки меньше, что соответствовало уровню в 94% от разрешенного сделкой ОПЕК+.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. Евросоюз попытается ввести потолок цен на российскую нефть

По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре — сокращал на этот же объем и должен был вернуться к целевым уровням августа. В ноябре ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.