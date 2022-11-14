МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ожидает роста на 0,53 миллиона баррелей в сутки, до 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году показатель может вырасти до 12,59 миллиона баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе организации. Байден призвал мир к скорейшему отказу от ископаемого топлива

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году в среднем составила 11,25 миллиона баррелей в сутки.

В предыдущем, октябрьском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2022 году на 0,52 миллиона баррелей в сутки, также до 11,78 миллиона баррелей в сутки. В 2023 году также прогнозировался рост до 12,59 миллиона баррелей в сутки.

"Учитывая текущие темпы бурения и закачивания скважин на нефтяных месторождениях, прогнозируется рост добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 11,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе.

ОПЕК отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений.

В 2023 году, согласно докладу, добыча вырастет на 0,81 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, до 12,59 миллиона баррелей в сутки.