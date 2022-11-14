МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пакистан сумел преодолеть противодействие США по вопросу закупок российской нефти, Исламабад планирует составить с Москвой аналогичное с Нью-Дели соглашение, сообщил глава пакистанского Минфина Исхак Дар.

Нефтяное месторождение

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"Мы сказали американским чиновникам (госдепартамента), что Америка не может помешать нам покупать нефть у России, потому что наша соседняя страна Индия также покупает нефть у России", — сказал министр. Его слова приводит издание Tribunе.

Дар подчеркнул, что решение о покупке "черного золота" из России было принято в ходе его визита в США в октябре. Вашингтон в рамках "Большой семерки" формирует платформу для определения стоимости российского ресурса, добавил он.

По словам главы ведомства, Пакистан хочет заключить договор на условиях, аналогичных соглашению Индии и России.