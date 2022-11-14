МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 91 тысячу баррелей в день, или на 1%, до 9,191 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Прогноз ОПЕК по добыче нефти в США практически не изменился на 2022 год

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 39 тысяч баррелей, до 5,499 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 14 тысяч баррелей в день, до 1,237 миллиона, на Bakken — на 19 тысяч, до 1,201 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на 8 тысяч, до 431 тысячи баррелей в день, на Appalachia вырастет на 2 тысячи — до 124 тысяч, на Niobrara — на 9 тысяч, до 662 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в декабре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 564 миллиона кубических футов, до 95,687 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в октябре выросло по сравнению с сентябрем на 8, до 4 408.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.