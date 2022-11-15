МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ограничения в отношении цен на российскую нефть грозят разрушить глобальный нефтяной рынок, считает заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Миловидов. Эксперт прокомментировал санкционную политику Запада песней Высоцкого

"Речь фактически идет о разрушении нефтяного рынка, катастрофические последствия которого из-за своих сиюминутных выгод Запад даже не представляет" — заявил он в беседе с РИА Новости.

"Замес получится ужасный", — подчеркнул эксперт.

Миловидов пояснил, что естественное снижение цен не наносит ущерба рынку, поскольку все участники оказываются в равных условиях и начинают подстраиваться под сложившиеся условия.

При этом в случае с "произвольными" ограничениями стоимости складывается совершенно другая ситуация — "бредовая до предела, которая вредит всем больше, чем снижение цены как таковой", заявил эксперт.

Он напомнил, что Россия не собирается продавать нефть по установленной третьими странами цене и не будет вступать в эту невыгодную и "опаснейшую" игру. Традиционные покупатели, такие как Китай и Индия, продолжат импортировать российское сырье по долгосрочным контрактам, добавил замдиректора института. Расклад сил меняется: какой сюрприз Китай готовит миру

Он также выразил сомнение относительно возможного отказа Запада от потолка цен. Миловидов считает, что уровень лимита будет озвучен в ближайшее время. "Но, скорее всего, он будет обставлен какими-то сроками, условиями и так далее", — заключил он.

Запад ввел масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затронула энергетическую отрасль, что привело к усугублению энергокризиса, в том числе в Европе. Страны столкнулись с значительным ростом цен на топливо и его дефицитом.

Сейчас США и ЕС пытаются принять меры для урегулирования возникшей ситуации, в том числе путем установления лимита цен на российские энергоресурсы. Ограничения для сырой нефти начнут действовать уже в следующем месяце, для нефтепродуктов — в феврале 2023 года.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.