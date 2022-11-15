МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в октябре снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки к сентябрю — до 11,07 миллиона баррелей в сутки, ждет ее на том же уровне в ноябре и возобновления снижения с декабря, следует из доклада агентства. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

"Объем добычи нефти России в октябре снизился на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,72 миллиона баррелей в сутки, за счет уменьшения объемов у ведущих производителей — "Роснефти" и "Лукойла" — по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем предложения нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, до 11,07 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

"Мы ожидаем, что в текущем месяце добыча нефти в России останется на прежнем уровне, и предполагаем, что снижение возобновится в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть", — добавляет агентство.

МЭА предполагает, что из-за введения в декабре запрета на морские поставки в Европу годовой рост добычи будет ограничен 150 тысячами баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, и показатель в среднем за 2022 год составит 11,01 миллиона баррелей в сутки. В 2023 году добыча нефти в РФ в среднем снизится до 9,6 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно на 1,4 миллиона по сравнению с 2022 годом, считает МЭА. В агентстве ожидают, что к концу первого квартала добыча будет на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня до начала спецоперации на Украине.

В то же время, по оценке МЭА, нефтяной экспорт из России в октябре вырос на 165 тысяч баррелей в сутки — до 7,7 миллиона баррелей в сутки, причем произошло это за счет сохранения поставок в ЕС, Китай и Индию, а снижение потоков в Турцию было более чем компенсировано увеличением поставок "в неопределенные пункты назначения". Доходы России от экспорта в октябре выросли на 1,7 миллиарда долларов, до 17,3 миллиарда, считает агентство.

При этом октябрьский экспорт нефти из России в ЕС оно оценивает в 1,5 миллиона баррелей в сутки, что на 1 миллион ниже уровня до спецоперации, а поставки в регион нефтепродуктов в 1 миллион баррелей в сутки (включая 600 тысяч баррелей дизельного топлива), что меньше того уровня на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.