МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти ОПЕК+ в октябре была на 3,2 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, но в ноябре этот разрыв сократится примерно до 2 миллионов, говорится в ежемесячном докладе МЭА. ОПЕК отчиталась о сокращении добычи нефти в октябре

ОПЕК+ с ноября перешел к крупнейшему с ковидного периода сокращению добычи, пообещав снизить ее на 2 миллиона баррелей в сутки с разрешенного уровня августа. Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман при этом пояснял, что реальное сокращение составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки, так как многие страны и так отстают от своих квот.

"Наши текущие оценки предполагают снижение примерно на 800 тысяч баррелей в сутки. Это должно сократить разрыв между текущим уровнем добычи альянса и официальными целевыми уровнями примерно до 2 миллионов баррелей в сутки с 3,2 миллиона в октябре", — отмечают в МЭА.

"Россия из-за санкций продолжит быть лидером этого отставания от квот, в то время как операционные сложности и ограничения в производственных мощностях будут также удерживать такие страны, как Нигерия, Ангола и Малайзия, существенно ниже целевых уровней", — добавляют в агентстве, напоминая, что следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 декабря.

МЭА также считает, что в целом 23 страны альянса ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти на 70 тысяч баррелей в сутки, до 44,92 миллиона баррелей в сутки — максимума с апреля 2020 года. Этому способствовало восстановление добычи в Казахстане, а также в Ираке и Нигерии, что компенсировало сокращение в других странах, лидером среди которых была Саудовская Аравия.

Страны ОПЕК снизили добычу в октябре на 30 тысяч баррелей сутки — до 29,8 миллиона баррелей в день, тогда как партнеры из "не ОПЕК" увеличили ее на 100 тысяч баррелей в сутки — до 15,12 миллиона баррелей. Между тем, в рамках соглашения альянс сократил добычу в октябре только на 40 тысяч баррелей в сутки вместо обещанных 100 тысяч, оценивают в МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.