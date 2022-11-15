МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в ноябрьском докладе агентства. МЭА сообщило о снижении нефтедобычи в России в октябре

В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 миллиона в 2023 году, до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на 2023 год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки", — пишет МЭА.