МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем чуть ускорили снижение после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

По состоянию на 13.43 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78%, до 92,42 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 85 долларов.

МЭА, в частности, сохранило прогноз темпов роста добычи нефти в мире по итогам года и по-прежнему ожидает увеличения показателя на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, а в 2023 году теперь ожидает роста на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в день.

Кроме того, по словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen), которые приводит агентство Bloomberg, основные драйверы цен на нефть, помимо МЭА, это доклад ОПЕК, а также антиковидная политика в Китае. МЭА предрекло увеличение добычи нефти ОПЕК+ в октябре

Так, ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, а на следующий год — также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона.

Также на рынке обсуждают смягчение антиковидных карантинов в Китае, что тоже позитивно для будущего спроса на нефть.