Фьючерсы на нефть Brent подешевели до 92,42 доллара за баррель после выхода доклада МЭА
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем чуть ускорили снижение после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов.
По состоянию на 13.43 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78%, до 92,42 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 85 долларов.
МЭА, в частности, сохранило прогноз темпов роста добычи нефти в мире по итогам года и по-прежнему ожидает увеличения показателя на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, а в 2023 году теперь ожидает роста на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в день.
Кроме того, по словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen), которые приводит агентство Bloomberg, основные драйверы цен на нефть, помимо МЭА, это доклад ОПЕК, а также антиковидная политика в Китае.
Так, ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, а на следующий год — также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона.
Также на рынке обсуждают смягчение антиковидных карантинов в Китае, что тоже позитивно для будущего спроса на нефть.
https://1prime.ru/oil/20221115/838829424.html