Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии
Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в сторону Венгрии из-за падения напряжения
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украина приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Венгрии, об этом страна уведомила "Транснефть", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Он отметил, что, по словам украинской стороны, прокачка в направлении Фенешлитке (Венгрия — ред.) была приостановлена из-за падения напряжения.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, далее проходит через Брянск, а потом разделяется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Венгерская нефтегазовая компания MOL, в свою очередь, заявила, что следит за ситуацией на нефтепроводе "Дружба" и изучает возможности его перезапуска. Отмечается, что в Венгрии есть запасы нефти на 3 месяца. В связи с данной ситуацией премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности, сообщил пресс-секретарь правительства страны Золтан Ковач.
https://1prime.ru/oil/20221115/838834535.html
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