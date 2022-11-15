МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украина приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Венгрии, об этом страна уведомила "Транснефть", сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Медведев допустил изъятие средств иностранных инвесторов в России

Он отметил, что, по словам украинской стороны, прокачка в направлении Фенешлитке (Венгрия — ред.) была приостановлена из-за падения напряжения.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, далее проходит через Брянск, а потом разделяется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

Венгерская нефтегазовая компания MOL, в свою очередь, заявила, что следит за ситуацией на нефтепроводе "Дружба" и изучает возможности его перезапуска. Отмечается, что в Венгрии есть запасы нефти на 3 месяца. В связи с данной ситуацией премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности, сообщил пресс-секретарь правительства страны Золтан Ковач.