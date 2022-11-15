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2022
https://1prime.ru/oil/20221115/838834586.html
В Чехии сообщили об отсутствии проблем с поставками нефти по "Дружбе"
Нефть
Новости
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Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию бесперебойно, рассказала РИА Новости вечером во вторник пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова. "Никаких... ПРАЙМ, 15.11.2022
нефть, энергетика, новости, чехия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПРАГА, 15 ноя — ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию бесперебойно, рассказала РИА Новости вечером во вторник пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова.
"Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно", — сказала она.