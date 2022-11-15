ПРАГА, 15 ноя — ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию бесперебойно, рассказала РИА Новости вечером во вторник пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

"Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно", — сказала она.