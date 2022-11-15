ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская нефть продолжает поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба", сообщила РИА Новости пресс-секретарь польского оператора нефтепровода Катажина Красиньская. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

"Да, это так", — ответила она на вопрос, нормально ли поступает в Польшу нефть.

Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.