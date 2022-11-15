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2022
https://1prime.ru/oil/20221115/838834659.html
В Польше заявили, что нефть в страну продолжает поступать по "Дружбе"
Нефть
Новости
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Российская нефть продолжает поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба", сообщила РИА Новости пресс-секретарь польского оператора нефтепровода Катажина Красиньская. "Да, это так",... ПРАЙМ, 15.11.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская нефть продолжает поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба", сообщила РИА Новости пресс-секретарь польского оператора нефтепровода Катажина Красиньская.
"Да, это так", — ответила она на вопрос, нормально ли поступает в Польшу нефть.
Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.