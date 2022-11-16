МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Работа нефтепровода "Дружба" приостановилась в связи с повреждениями трансформаторной станции после ударов по Украине, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

"Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию", — сказал глава венгерского ведомства.

Он добавил, что пострадала обслуживающая инфраструктура "Дружбы", а именно трансформаторная станция, но не сам объект.

По словам Сийярто, поставки по "Дружбе", скорее всего, возобновятся в рекордно короткие сроки после

Ранее украинская сторона уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки "черного золота" по южной ветке "Дружбы".

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.