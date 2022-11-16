МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Действия Украины по остановке прокачки по нефтепроводу "Дружба" являются чистой воды шантажом с целью надавить на в Венгрию, которая придерживается в Евросоюзе независимой позиции, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Глава МИД Венгрии назвал причину остановки нефтепровода "Дружба"

"Это чистой воды шантаж. Данным действием Киев шлет сигнал: мол, если Россия будет уничтожать энергетические объекты на территории Украины, то в ответ Киев перекроет нефтепровод "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию. Давление пытаются оказать именно на Венгрию, потому что страна занимает в ЕС независимую позицию", — пояснил он.

Суздальцев считает, что в данной ситуации стоит рассмотреть другие варианты для поставок российской нефти в Венгрию. "России надо думать о каких-то альтернативных поставках нефти, кроме как по нефтепроводу "Дружба". Допустим, по Дунаю из Новороссийска на баржах", — сказал он.

Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.