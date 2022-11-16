МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством атаковал танкер возле берегов Омана, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника. Эксперт считает остановку Украиной прокачки нефти по "Дружбе" шантажом

"Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", — передает издание.

По словам собеседника агентства, БПЛА совершил атаку на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое эксплуатировалось принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping.

Компания, в свою очередь, заявляла Associated Press, что танкер подвергся "удару снаряда" примерно в 240 километрах от побережья Омана.

Оператор подчеркнул, что не обладает информацией о пострадавших.

"Есть небольшое повреждение корпуса судна, но нет утечки груза или попадания воды", — отметили в Eastern Pacific Shipping.