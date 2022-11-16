МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством атаковал танкер возле берегов Омана, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

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"Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", — передает издание.

По словам собеседника агентства, БПЛА совершил атаку на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое эксплуатировалось принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping.

Компания, в свою очередь, заявляла Associated Press, что танкер подвергся "удару снаряда" примерно в 240 километрах от побережья Омана.

Оператор подчеркнул, что не обладает информацией о пострадавших.

"Есть небольшое повреждение корпуса судна, но нет утечки груза или попадания воды", — отметили в Eastern Pacific Shipping.