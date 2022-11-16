МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством атаковал танкер возле берегов Омана, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", — передает издание.
По словам собеседника агентства, БПЛА совершил атаку на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое эксплуатировалось принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping.
Компания, в свою очередь, заявляла Associated Press, что танкер подвергся "удару снаряда" примерно в 240 километрах от побережья Омана.
Оператор подчеркнул, что не обладает информацией о пострадавших.
"Есть небольшое повреждение корпуса судна, но нет утечки груза или попадания воды", — отметили в Eastern Pacific Shipping.
https://1prime.ru/oil/20221116/838842605.html
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