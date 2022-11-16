"Помимо имеющихся заявок потребителей, использующих маршрут транспортировки по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, Словакии и Чехии транзитом через Украину, хотел бы также отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Белоруссию", — сказал он газете "Коммерсант".
Андронов выразил надежду, что немецкая сторона проявит такой же здравый и конструктивный подход в вопросе обеспечения стабильных поставок энергоресурсов своим потребителям.
По данным источников издания, польский нефтепереработчик Orlen подал в "Транснефть" заявку на транзит трех миллионов тонн российской нефти в год.
Андронов также добавил, что, несмотря на приближение эмбарго Европы на морскую транспортировку российской нефти, процесс организации поставок идет в рабочем порядке.
https://1prime.ru/oil/20221116/838846626.html
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