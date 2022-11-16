БУДАПЕШТ, 16 ноя — ПРАЙМ. Процесс поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях. Чехия продолжает получать российскую нефть по "Дружбе"

Он пояснил, что технические специалисты смогли провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставки нефти по магистрали в направлении Венгрии возобновилась.

"Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме", — сказал глава МИД Венгрии.

Украина уведомила "Транснефть" в вторник о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии. Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины и что поставки по нефтепроводу "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.