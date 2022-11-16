МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Венгрия при остановке "Дружбы" могла бы импортировать российскую нефть морским путем через Хорватию, для этого есть юридические и технические условия, сообщил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. "Транснефть" возобновила прокачку нефти в Венгрию по "Дружбе"

Ранее во вторник украинская сторона уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. В среду венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции.

"Если поставка нефти по трубопроводу не обеспечена, то недостающее количество может доставляться танкерами по морю через Хорватию… Технические условия для этого созданы в большой степени, а юридические – полностью", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Гуйяша, Будапешт поспособствовал получению Венгрией, Чехией и Словакией исключения из санкций на нефть и возможности обеспечения поставок "черного золота" по морю в случае остановки нефтепровода.

Позднее Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились.