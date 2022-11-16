В Чехии сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"
Оператор MEPO Путцова: поставки нефти из России по "Дружбе" в Чехию возобновили
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ПРАГА, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" полностью возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь чешской фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова.
"Согласно полученному нами сообщению от нашего словацкого партнера, компании "Транспетрол", поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" с территории Украины в Словакию полностью возобновлены", — сообщила Путцова.
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://1prime.ru/oil/20221116/838847410.html
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