ПРАГА, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" полностью возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь чешской фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. Венгрия вновь начала получать нефть по трубопроводу "Дружба"

"Согласно полученному нами сообщению от нашего словацкого партнера, компании "Транспетрол", поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" с территории Украины в Словакию полностью возобновлены", — сообщила Путцова.

Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).