МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК значительно сократили объемы экспорта нефти в ноябре. Об этом в среду сообщили в сервисе отслеживания танкеров Petro-Logistics. Снижение поставок может говорить о том, что участники картеля придерживаются оговоренного в рамках сделки ОПЕК+ сокращения предложения. Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с марта 1984 года

"Участники ОПЕК значительно сократили экспорт нефти в первой половине месяца. При этом объемы поставок в первые дни ноября могли оказаться аномально низкими", — сказал гендиректор Petro-Logistics Дэниел Гербер в интервью Reuters.

"Мы ожидаем, что в течение месяца экспорт немного восстановится, однако поставки по итогу ноября могут значительно упасть по сравнению с максимумом, установленным в октябре", — подчеркнул он.

"Я полагаю, что экспорт нефти из стран ОПЕК в ноябре упадет на 1 млн баррелей в день, что будет говорить о полном соблюдении оговоренного сокращения добычи", — добавил он.

Альянс ОПЕК+, в который входят страны-участники картеля и их союзники, включая Россию, принял решение сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день с ноября, что эквивалентно примерно 2% мирового предложения. Страны ОПЕК должны снизить производство нефти в общей сложности на 1,27 млн баррелей в день.